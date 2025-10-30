Kamerun'da Hükümet Karşıtı Protestolar: Can Kaybı 23'e Yükseldi

"Kamerun İçin Ayağa Kalk" adlı sivil toplum örgütü, ülkenin Douala şehrinde 26-27 Ekim tarihlerinde düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda can kaybının 23'e yükseldiğini açıkladı.

Kamerun'da bu ayın başında gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimi sonuçlarında muhalefet lideri Issa Tchiroma Bakary'nin zafer elde ettiği iddialarının hükümet tarafından reddedilmesiyle Douala şehrinde başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerindeki can kaybı yükseliyor. "Kamerun İçin Ayağa Kalk" adlı sivil toplum örgütünün yayınladığı açıklamada, güvenlik güçlerinin 26-27 Ekim tarihlerinde düzenlenen protestolardan bu yana göstericilere yönelik müdahalelerinde en az 23 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin yaralandığı ve bazı kişilerden haber alınamadığı belirtildi. Açıklamada, "Sivil tepkilerin barışçıl bir şekilde dışavurumu olması gereken eylemler, şiddet ve terör sahnelerine tanıklık etmiştir. Ekiplerimiz ve ortaklarımızdan edindiğimiz bilgilere göre güvenlik güçleri, silahsız sivillerin üzerine ateş açmış, nedensiz tutuklamalar ve sert fiziksel müdahaleler gerçekleştirmiştir. Müdahaleler sırasında uygunsuz şekilde göz yaşartıcı gaz kullanılmıştır" denildi. Açıklamada ayrıca, Kamerun halkına birlik ve beraberlik içinde adalet için mücadeleye devam edilmesi çağrısında bulunuldu. Kamerun hükümetinden duruma ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Bakary'den gösterilere devam çağrısı

Kamerun Anayasa Konseyi, 27 Ekim'de seçimi görevdeki Devlet Başkanı Paul Biya'nın kazandığını açıklamıştı. Konsey, verilen kararın kesin olduğunu ve itiraz edilemeyeceğini duyurmuştu.

Muhalefetin devlet başkanı adayı Issa Tchiroma Bakary ise Anayasa Konseyi'nin açıklamasından bu yana Salı akşamı kamuoyuna yaptığı ilk açıklamada, gösterilere devam etme çağrısında bulunmuştu. Bakary, "Oy pusulalarının doğruluğu ortada. Biz bu seçimi yüksek çoğunlukla kazandık. Zafer sadece benim değil, Kamerun halkınındır. Birlik ve beraberliğimizi koruyor ve son zaferimizi elde edene kadar direnmeye devam ediyoruz" demişti.

Bakary'nin yanı sıra diğer muhalefet liderleri de hükümete karşı geniş çaplı yolsuzluk suçlamalarında bulunmuş, ancak bu iddialar hükümet tarafından reddedilmişti.

Kamerun'daki seçim

Kamerun'da halk 12 Ekim'de devlet başkanı seçimi için sandık başına gitmişti. Muhalefet adayı Issa Tchiroma Bakary, yapılan seçimleri kendisinin kazandığını iddia etmişti. Ülkede 43 yıldır görevde olan Devlet Başkanı Paul Biya ve iktidar partisi Kamerun Demokratik Halk Hareketi (CPDM) ise Bakary'nin iddialarını reddetmişti. Tchiroma Bakary, ülke içindeki ve diasporadaki destekçilerine, "Kamerun'u özgürleştirmek" için barışçıl yürüyüş çağrısı yapmıştı. Bakary'nin destekçileri, çağrı üzerine iktidar partisinin "zaferi çalmak" istediğini öne sürerek, protesto gösterileri düzenlemişti. - DOUALA