'Kamera çekiyor mu' dedikten saniyeler sonra kaza yaptı

Eskişehir'de genç motosikletli, kask kameralı başka bir motosiklet sürücüsüne, "Çekiyor mu" diye sorduktan saniyeler sonra otomobille çarpıştı.

Olay, 28 Nisan 2026 tarihinde Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A.K. (20) isimli gencin idaresindeki 26 AIS 730 plakalı motosiklet, E.E. (38) isimli şahsın idaresindeki ani manevra yapan 35 CND 604 plakalı otomobille çarpıştı. Maddi zararın oluştuğu kaza anı, arkada bulunan başka bir motosiklet sürücüsü olan Seyit Ülker'in kask kamerasına yansıdı. Görüntüde, kazaya karışan motosiklet sürücüsünün olaydan saniyeler önce, "Kamera çekiyor mu, paylaşacak mısın" diye sorduğu görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı