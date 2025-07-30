Kamçatka'da Deprem Sonrası Klyuchevskoy Yanardağı Harekete Geçti

Rusya'nın Kamçatka yarımadasında yaşanan 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kamçatka'nın en aktif yanardağlarından olan Klyuchevskoy yanardağı harekete geçti.

Rusya'nın Kamçatka yarımadasında yaşanan 8,8 büyüklüğündeki depremin paniği devam ediyor. Kamçatka adasında da deprem ve tsunamiye karşı önlemler sürerken, Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada Kamçatka'daki Klyuchevskoy yanardağının harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada, "İlk tespitlere göre yanardağın batı yamacında güçlü patlamalar ve lav akışı gözlemlendi" denilerek, yanardağdaki hareketliliğin normal ve termal kameralarla incelendiği de aktarıldı.

Geçtiğimiz hafta uzmanlar Kamçatka'daki Avachinsky, Bezymyanny, Karymsky, Shiveluch ve Klyuchevskoy yanardağlarında sismik hareketler gözlemlemiş ve bu yanardağlara yaklaşılmaması uyarısında bulunmuştu. Klyuchevskoy yanardağı ise en son geçtiğimiz Nisan ayında lav püskürtmüştü. - MOSKOVA