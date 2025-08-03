Kamçatka'da 600 Yıl Sonra İlk Patlama: 8,8 Büyüklüğünde Deprem Yanardağları Uyandırdı

Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde depremle sarsılan Kamçatka Yarımadası'nda bulunan Krasheninnikov Yanardağı, 600 yıl sonra ilk kez gece saatlerinde faaliyete geçti.

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka yarımadasında Çarşamba günü meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem yanardağları uyandırdı. Kamçatka'da bulunan Krasheninnikov Yanardağı, gece saatlerinde patladı. Kamçatka Volkanik Patlama Müdahale Ekibi Başkanı Olga Girina yaptığı açıklamada, "Bu, Krasheninnikov Yanardağı'nın 600 yıl içinde doğrulanmış ilk patlamasıdır" dedi.

Girina, Çarşamba günü tsunami uyarılarına neden olan ve ardından yarımadanın en aktif yanardağı olan Klyuchevskoy'un patlamasını tetikleyen depremin, Krasheninnikov'daki patlamayla da bağlantılı olabileceğini söyledi.

"Altı bin metreye kadar yükselen bir kül bulutu kaydedildi"

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise yanardağ patlamasının ardından 6 bin metreye kadar yükselen bir kül bulutunun kaydedildiği bildirildi. Açıklamada, "Kül bulutu doğuya, Pasifik Okyanusu yönüne doğru sürüklenmiştir. Güzergahı üzerinde yerleşim yerleri bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık ayrıca, yanardağ patlamasının, uçaklar için "artan risk" anlamına gelen turuncu havacılık koduyla sınıflandırıldığını aktardı. - MOSKOVA