Kalp Krizi Geçiren Uzman Çavuş Ramazan Öztürk, Çankırı'da Toprağa Verildi

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Serdümen Uzman Çavuş Ramazan Öztürk, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Ankara Hareket Merkezinde görevli Serdümen Uzman Çavuş Ramazan Öztürk, dün geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Serdümen Uzman Çavuş Ramazan Öztürk için memleketi Çankırı'da cenaze töreni düzenlendi. Merkez ilçesine bağlın Ayan köyünde düzenlenen cenaze törenine Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tümamiral Cengiz Ünver, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Öztürk'ün cenazesi toprağa verildi. - ÇANKIRI