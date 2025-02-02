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Kalp krizi geçiren şoförü kadın yolcu kurtardı

Kalp krizi geçiren şoförü kadın yolcu kurtardı
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir şehirlerarası otobüsün şoförü seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otobüs, yolcu tarafından direksiyona geçilerek durduruldu. Kazada 4 kişi hafif yaralandı, büyük bir facia önlendi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Tavşancıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otobüs bariyere çarparak ilerlemeye devam etti. Bu sırada bir kadın yolcu hızla direksiyona geçerek otobüsü kontrol altına almaya çalıştı ve büyük bir faciayı önledi.

HAFİF YARALANAN 4 YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada hafif yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otobüsteki diğer yolcular ise olay yerine yönlendirilen başka bir otobüse alınarak yolculuklarına devam etti. Kaza sebebiyle otobüste maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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