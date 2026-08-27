Eskişehir'de Kalp Krizi: 55 Yaşındaki Şahıs Ambulansta Hayatını Kaybetti
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde evinde kalp krizi geçiren 55 yaşındaki A.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edilirken, soruşturma başlatıldı.
Eskişehir'de kalp krizi geçiren 55 yaşındaki şahıs, hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybetti.
Olay, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Girneliler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. (55) isimli şahıs, evinde kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa bindirilen şahıs, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.
Şahsın ölümü sonrası adresine polis ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.