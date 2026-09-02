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83 Yaşındaki Kalp Krizi Hastası Hava Ambulansla Konya'ya Sevk Edildi

83 Yaşındaki Kalp Krizi Hastası Hava Ambulansla Konya'ya Sevk Edildi
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Konya'nın Karapınar ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 83 yaşındaki K.B.'nin kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Hasta, hava ambulansıyla ileri tetkik ve tedavi için Konya'ya sevk edildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 83 yaşındaki hastanın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hasta, hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, K.B. (83), göğüs ağrısı şikayeti üzerine Karapınar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede yapılan muayene ve tetkiklerin ardından hastanın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Bunun üzerine K.B.'nin ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi amacıyla Konya'ya sevk edilmesine karar verildi. Hastanın sağlık durumunun göz önünde bulundurulmasıyla 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede Karapınar Devlet Hastanesi'ne ulaşan hava ambulansı, 83 yaşındaki hastayı alarak Konya'ya sevk etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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