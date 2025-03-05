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Kaldırımda yürürken düşüp öldü

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Bursa'da kaldırımda yürürken dengesini kaybeden 60 yaşındaki adam yüzüstü yere düştü. Başını beton zemine çarpan adam hayatını kaybetti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Eğitim Mahallesi Profesör Tezok Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında yürek yakan bir olay yaşandı.

KALDIRIMDA YÜRÜRKEN YERE DÜŞTÜ

Ankara yolu istikametinde yürüyen Remzi Başaran (60) kaldırımda yürürken dengesini kaybedip yüzüstü yere düştü. Başını beton zemine çarpan adamı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan Başaran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaldırımda yürürken düşüp öldü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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