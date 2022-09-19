Kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı 3. Sayfa Haberleri Kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, gece saat 23.50 sıralarında ilçenin Fatih Mahallesi, Hasan Çelikkol Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, T.A. idaresindeki 59 ADF 804 plakalı motosiklet, kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücü T.A.'ya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralı sürücü ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Yaralı sürücü, burada lapılan müdahalenin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri ise kaza mahallinde incelemelerde bulundu. Motosiklet kullanılamaz hale gelirken, tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Müberra Çelebi Motosiklet Tekirdağ Muratlı 3. Sayfa Haberler

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