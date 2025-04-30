Kaldığı otelde yatağının altından kimliği belirsiz adam çıktı

Tayland'da yaşayan Natalisi Taksisi, tek başına seyahat ederken Tokyo'da kaldığı bir otelde dehşeti yaşadı. Otelde bir gün kaldığını ancak ikinci gün işlerin tersine döndüğünü belirten Taksisi, yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

YATAĞININ ALTINDAN ADAM ÇIKTI

Otel odasında yatağında dinlenirken kötü bir koku fark ettiğini belirten Taksisi, ilk başlarda kokunun saçından ya da çarşaflardan geldiğini düşündü. Daha sonra kokunun kaynağını araştıran genç kadın yatağın altına bakınca kendisine bakan bir çift gözle karşılaştı. Taksisi, "Yatağımın altında bir adam gördüm. Çığlık atmaya başladım ve ayağa fırladım. Adam yatağın altından çıktı ve bana üç saniye boyunca baktı. O saniyeler sanki hayatımın sonu gibiydi" dedi.

OTELDE GÜVENLİK KAMERASI YOK

Taksisi yaşananları otel personeline anlatırken yatağın altındaki adam olay yerinden kaçtı. Yetkililer yatağın altında bir powerbank ve bir USB kablosu buldu. Turist kadın otelin kendisine, binada güvenlik kamerası bulunmadığı için polisin şüpheliyi bulmakta zorlanacağını bildirdiğini belirtti.

OTEL PARA İADESİNİ KABUL ETMEDİ

"Otele 'Nasıl oldu?' diye sorup durdum, bana hiçbir cevap veremediler" diyen kadın aynı gece başka bir otelde konakladı. Taksisi otele üç gece için ödediği 600 doların üzerindeki parayı iade almak istedi. Ancak otel, yaşadığı korkunç olaya rağmen herhangi bir tazminat ya da geri ödeme yapmayı reddetti. Taksisi, "Odaya birinin nasıl girdiğini, yalnız olduğumu nasıl bildiğini ve otelin böyle bir güvenlik ihlalinde nasıl bu kadar ilgisiz kalabildiğini anlayamıyorum" ifadelerini kullandı.