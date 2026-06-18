Eskişehir'de su kamyonu 9 yaşındaki çocuğa çarptı

Eskişehir'de cadde üzerinde yaya olarak bulunan 9 yaşındaki çocuk, Kalabak su dağıtım kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Gültepe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncay Güngör Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Barış K. idaresindeki 26 SU 102 plakalı Kalabak su dağıtım kamyonu, cadde üzerinde yaya olarak bulunan 9 yaşındaki E.E. isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan küçük çocuğu gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan E.E.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan ve ağır yaralı olduğu belirtilen küçük çocuk, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Su dağıtım kamyonunun sürücüsü Barış K. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı