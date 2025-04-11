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Kahvehanede Tüfekli Kavga: 1 Ağır Yaralı

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Edirne'de bir kahvehanede çıkan tartışma sonucu tüfekle vurulan M.K. ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kahvehanede çıkan kavgada kan aktı: Herkesin önünde tüfekle vurdu

EDİRNE - Edirne'de kahvehanede çay içtikleri esnada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tüfekle vurulan 1 kişi ağır yaralandı.

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede oturan Ş.T. ile M.K arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.T. evden aldığı tüfekle M.K'yı sokak ortasında vurdu. Ağır yaralanan M.K. çevredeki vatandaşlar tarafından arabayla hastaneye kaldırıldı. Yaralı M.K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli Ş.T. ve oğlu, evlerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa
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