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Kahvehanede Satırlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kahvehanede yaşanan mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma sonucu bir kişi satırlı saldırıya uğradı ve yaralandı. Saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kahvehanede satırlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hacıarmağan Mahallesi'nde bir kahvehanede bulunan H.T. (75) aralarında mal paylaşımı yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen yakınının satırlı saldırısı sonucu boynundan yaralandı. Kahvehanede bulunan kişilerin engel olmaya çalışmasının ardından olayı ihbar etmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.T. ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, satırlı saldırgan yakını D.A. (77) polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beyşehir Konya Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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