Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim

Zelenskiy'den Putin'in Türkiye'de müzakere çağrısına yanıt
DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak

Tuncer Bakırhan, PKK'nın kongre kararları için tarih verdi!
Avrupa bu görüntüyle sarsıldı! Macron, Starmer ve Merz trende kokain mi kullandı?

Kokain mi kullandılar? Üç liderin seyahatinde dikkat çeken detaylar
Dairede doğalgaz parladı, panikleyip 7'nci kattan atladı

Her şey bir anlık panikle oldu! 7'nci kattan aşağıya atladı

Kahvaltı Tartışması Kanlı Bitti: Eşini Darp Eden Adam Gözaltına Alındı

Kahvaltı Tartışması Kanlı Bitti: Eşini Darp Eden Adam Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da kahvaltı yapılırken yaşanan bir tartışma, eşini darp eden adamın gözaltına alınmasına yol açtı. Olayın görüntüleri bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Adana'da bir kişi, kahvaltı yüzünden tartıştığı eşini darbettiği için gözaltına alındı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi 1654 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kahvaltı yapan Mustafa K. ile eşi Hatice D. çay koyma meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede alevlenerek sokağa taştı. Mustafa K. aracıyla ayrılmak isterken eşi yanına gelip tartışmayı devam ettirdi. Bunun üzerine Mustafa K. eşini darbetti, daha sonra da aracıyla olay yerinden ayrıldı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis bu görüntüler üzerine harekete geçerek kocayı gözaltına aldı. Ancak Hatice D. eşinden şikayetçi olmayınca koca ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nottingham Başkanı, 29 yıl sonra Avrupa'ya götüren hocayı azarladı! Taraftar hocaya sahip çıktı

Başkan ve hoca, saha ortasında tartıştı
Son dakika golü sahayı karıştırdı! Çevik kuvvet sahaya indi

Son dakika atılan gol sonrası ortalık mahşer yerine döndü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Fatih Terim'in Al Shabab'ı Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi

Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.