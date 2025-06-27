Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu

Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu
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İzzet Altınmeşe, Kahtalı Mıçe gibi ünlü sanatçılara sahnede kemanıyla eşlik eden Adıyamanlı ünlü sanatçı Kahtalı Hamido'nun oğlu Sinan Çelik, parkta ölü bulundu. Acı haberi alan Kahtalı Hamido, ünlü bestekar Aziz Çelik ve aile yakınları hastane morguna akın etti.

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde bulunan Eğriçay Parkı'nda görevli olarak çalışan 52 yaşındaki Sinan Çelik, sabah saatlerinde parkta hareketsiz şekilde bulundu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Sinan Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sinan Çelik'in cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sinan Çelik'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kahtalı Hamido'nun oğlu Sinan Çelik parkta ölü bulundu

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ünlü sanatçı Kahtalı Hamido'nun oğlu olan Sinan Çelik'in üç çocuk babası olduğu öğrenildi. Acı haberi alan Kahtalı Hamido, ünlü bestekar Aziz Çelik ve aile yakınları hastane morguna akın etti. Gözyaşlarına boğulan yakınları sinir krizi geçirerek fenalık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAHTALI HAMİDO KİMDİR?

Adı Hamit Çelik olan ve sahne adıyla bilinen Kahtalı Hamido, halk müziği ve arabesk türlerinde geniş bir hayran kitlesine sahip Adıyaman'ın Kahta ilçesi doğumlu bir sanatçıdır. 1956 yılında Kahta'da dünyaya gelen Hamit Çelik, 12 yaşında keman çalmaya başladı; müzik hayatına düğün ve özel etkinliklerde devam etti. Sanat yaşamına 1995'te "Gözünü Toprak Doyursun" albümüyle adım attı. Takip eden yıllarda "Sild.im Defterimden Kekom", "Hatırıma Sen Geldin", "Hayatıma Kış Geliyor" gibi albümlerini yayınladı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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