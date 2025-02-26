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Kahta'da Narkotik Operasyonu: 7 Suç Kaydı Olan Şahıs Yakalandı

Kahta'da Narkotik Operasyonu: 7 Suç Kaydı Olan Şahıs Yakalandı
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Adıyaman'ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 7 ayrı suç kaydı bulunan F.A. isimli şahıs yakalandı. 370 gram uyuşturucu hammaddenin ele geçirildiği operasyonda tutuklanan F.A., Siverek Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Adıyaman'ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 7 ayrı suç kaydı olan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nin yaptığı operasyon akabinde olay yeri ekiplerinin yaptığı başarılı çalışmalar sonucunda yakalanan 370 gr hammaddenin şüphelilerinden biri olduğu tespit edilen F.A.(27) isimli şahıs yakalandı. Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., mahkeme tarafından tutuklanarak Siverek Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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