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Motosiklete çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı: 1 yaralı

Motosiklete çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı: 1 yaralı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosiklete çarpmamak için ani manevra yapan otomobilin refüje çıkması sonucu sürücü yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde önüne çıkan motosiklete çarpmamak için ani manvra yapılan otomobilin refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta- Siverek Karayolu Terpal köyü Kavşağı yakınlarında bir otomobil sürücüsü aniden yola çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Yapılan manevra sonucu kontrolden çıkan otomobil, refüje çıktı. Meydana gelen kazada ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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