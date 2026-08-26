Kahta'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Girne Mahallesi'nde Y.K. idaresindeki 02 AY 467 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Y.K. ile araçta yolcu olarak bulunan E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Y.K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı