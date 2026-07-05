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Baraj yolunda korkutan anız yangını

Baraj yolunda korkutan anız yangını
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan anız yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi baraj yolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyürken, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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