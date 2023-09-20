Kahta'da 28 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan ve dosya firarı olan şahıslar üzerinde yapmış olduğu yakalama çalışmaları sırasında çeşitli suçlarından aranma kaydı bulunan ve en son silahlı yaralama olayına karışan İ.D isimli şahıs, Filistin Caddesinde görüldü. Ekiplerin yapmış olduğu duyarlı ve dikkatli çalışma neticesinde İ. D. yakalanarak Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından, çeşitli suçlardan yaklaşık 28 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen İ.D., Kahta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ADIYAMAN