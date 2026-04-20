Okul saldırganı failin ölmediği iddialarına yalanlama

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medyada yayılan 'failin ölmediği' iddialarını yalanlayarak, failin olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca yanıltıcı bilgi yayan kişiler hakkında adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, olay sonrası yapılan incelemelerde failin olay yerinde hayatını kaybettiğinin tespit edildiği ifade edildi. Açıklamada, olay yerindeki incelemeler sonucunda failin yaşamını yitirdiğinin belirlendiği, ardından cenazenin Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldığı kaydedildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla yapılan otopsinin 15 Nisan saat 21.45'te başlayıp, 16 Nisan saat 00.30'da tamamlandığı, defin ruhsatının düzenlenmesiyle sürecin sona erdiği bildirildi. Failin ölmediğine yönelik iddiaların asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, dosya taraflarının otopsi ve ölü muayene işlemlerine ait kayıtları inceleme yetkisine sahip olduğu belirtildi.

Öte yandan, halk arasında korku ve panik oluşturabilecek nitelikte yanıltıcı bilgi yayan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. Başsavcılık, kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiğini vurgulayarak, asılsız haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu. - KAHRAMANMARAŞ

Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar

Yeni adımlar atılıyor! Okul saldırılarıyla ilgili Erdoğan'dan açıklama
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış

Bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış: Yüzüne bakıp...
Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı

Sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Seray Kaya, 'Sultana' filminin setinde sınırları zorladı

Rolüne böyle hazırlandı

Galatasaraylıların büyük hayali için ilk adım: Kazıklar 23 Nisan'da vuruluyor

Galatasaraylıların büyük hayali için ilk kazık vuruluyor

Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış

Bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış: Yüzüne bakıp...
Ordu'daki bu mezarlar Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor

Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor! Sebebi şaşırtıcı
Otobüste unutulan çantadan servet çıktı

Gören gözlerine inanamadı! Otobüste unutulan çantadan servet çıktı