Kahramanmaraş'taki olayda vefat eden Turgutlulu öğretmen Ayla Kara ve öğrenciler için dua edildi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ve öğrenciler için Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi.

Turgutlu Pazar Camii'nde Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Eğitim-Bir-Sen Turgutlu Şubesi temsilcisi Engin Ömeroğlu, cami karşısındaki alanda yaptığı açıklamada, Siverek'te yaşanan şiddetin ardından Kahramanmaraş'ta bir okulda gerçekleştirilen saldırıda öğretmen ve öğrencilerin hayatını kaybetmesi milletçe derin bir üzüntüye neden olmuştur. Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Çocuklarımızın, eğitimcilerimizin ve eğitim kurumlarımızın güvenliği her şeyin üzerindedir" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından yaşanan olayda hayatını kaybedenler için dualar edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı