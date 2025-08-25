Kahramanmaraş'ta Yangın Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesindeki biri iş yerinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları da tamamlandı. - KAHRAMANMARAŞ