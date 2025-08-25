Kahramanmaraş'ta Yangın Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta Yangın Kontrol Altına Alındı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesindeki biri iş yerinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları da tamamlandı. - KAHRAMANMARAŞ

