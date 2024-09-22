Kahramanmaraş'ta yangın büyümeden kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ın Duraklı mahallesinde bir ikamette çıkan yatak odası yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta bir ikamette çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Duraklı mahallesindeki bir ikamette çıktı. Evin yatak odasında çıkan yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın evin tamamını kaplamadan söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ