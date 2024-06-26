Kahramanmaraş'ta vinç üzerinde mahsur kalan işçi kurtarıldı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir işçi, çalıştığı vincin üzerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle işçi kurtarıldı.
Kahramanmaraş'ta vinç üzerinde mahsur kalan işçi kurtarıldı.
Olay, Pazarcık ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı vincin üzerinde mahsur kalan bir kişi kurtarılamayınca bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu işçi mahsur kaldığı vinçten kurtarıldı. - KAHRAMANMARAŞ