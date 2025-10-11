Haberler

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tacir Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tacir Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen narkotik operasyonunda, uyuşturucu tacirliği yaptığı belirlenen 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucular arasında 2 bin 403 adet hap, metamfetamin ve bonzai yer alıyor.

Kahramanmaraş'ta polisin düzenlendiği operasyonda yakalanan uyuşturucu taciri 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Polisin çalışmasında belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı, adresleri ile üzerlerinde yapılan aramada 2 bin 403 adet uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda metamfetamin, bonzai, 1 adet hassas terazi, folyo rulo, kilitli poşet ve 2 adet makas ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 41 bin 115 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
Devlet hastanesinde test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı

Devlet hastanesinde test skandalı! "Temiz çıktı" oyunu bozuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın kararı piyasaları çökertti! Buhar olan para bazı ülkelerin bütçesinden fazla

Trump'ın kararı piyasaları çökertti! Buhar olan para inanılmaz
Devlet hastanesinde test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı

Devlet hastanesinde test skandalı! "Temiz çıktı" oyunu bozuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.