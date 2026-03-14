Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30,46 gram metamfetamin, 63,71 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmada 30,46 gram metamfetamin maddesi, 63,71 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 folyo rulosu ve 1 aseton ele geçirildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda adli mercilere sevk edilen 1 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı