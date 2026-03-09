Haberler

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda toplamda 55,66 gram metamfetamin ve 767 captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada 55,66 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği bir diğer operasyonda ise 767 captagon hap bulundu. Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
