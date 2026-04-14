Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Pazarcık ilçesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarına yönelik çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin örgütlü şekilde uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yaptığı tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyonda şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 170 gram metamfetamin, 210 gram skunk, 320 sentetik ecza hapı, 30 gram bonzai maddesi, 1 kurusıkı tabanca, 5 fişek ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerden 2'sinin daha önce yapılan ara yakalamalarda tutuklandığı belirlendi. Firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı