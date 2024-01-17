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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şahıs Tutuklandı

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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde uyuşturucu sattığı öne sürülen 6 şahıs tutuklandı. Narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde uyuşturucu sattığı öne sürülen 6 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Türkoğlu ilçesinde uyuşturucu sattığı öne sürülen şahıslara yönelik yapılan operasyonda H.K., H.T., E.I., U.Ş., Y.C.A. ve M.Y. yakalandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Türkoğlu Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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