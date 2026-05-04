Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen iki ayrı çalışmada toplam 72,56 gram metamfetamin ve 2,05 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

