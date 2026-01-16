Haberler

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 37 tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 37 kişi tutuklandı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 37 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 100,95 gram metamfetamin, satışı yetkili makamların iznine tabi 3 bin 317 adet sentetik hap, 368 adet captagon hap, 58,82 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 3,13 gram sentetik kannabinoid hammaddesi (AMG), 0,69 gram esrar ile 2 aseton ele geçirildi. Haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem yapılan 39 şüpheliden 37'si tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

