Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda 3 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda 6 bin 300 captagon hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ