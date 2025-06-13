Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada 3 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler C.Ö., H.S.O. ve M.F.K. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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