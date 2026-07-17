Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 25 tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 30 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yürütüldü. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 14 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 106,49 gram metamfetamin, 605 sentetik ecza, 398 captagon, 13 ecstasy, 156,84 gram sentetik kannabinoid, 43,64 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 3,73 gram skunk, 9,34 gram esrar ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem yapılan 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si savcılıkça serbest bırakılırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan 25 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı