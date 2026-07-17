Haberler

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 25 tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 25 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 30 şüpheliden 25'i tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve aparatlar ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 30 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yürütüldü. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 14 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 106,49 gram metamfetamin, 605 sentetik ecza, 398 captagon, 13 ecstasy, 156,84 gram sentetik kannabinoid, 43,64 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 3,73 gram skunk, 9,34 gram esrar ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem yapılan 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si savcılıkça serbest bırakılırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan 25 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheli gözaltında

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Çok sayıda asker tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel düğmeye bastı! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak

24 yıl sonra bir ilk yaşanacak!
Netanyahu'nun 'Türkiye' eleştirisi Trump'ı çok kızdırdı: Ziyaret girişimi bile engellendi

Natanyahu'nun suyu ısınıyor: Türkiye eleştirisi Trump'ı çok kızdırdı
Kömür yüklü TIR, benzin istasyonu marketine daldı: Can kaybı var

Benzin istasyonu marketinde alışveriş yaparken canından oldu
Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Boğaz enfeksiyonu riskini artırıyor

Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Sonuçları çok fena
Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı

Özel hastanede öldüren doğum! Kadın doktor tutuklandı
Ankara'da nokta operasyon! 'Ağa' lakaplı örgüt lideri dahil 12 kişi tutuklandı

'Ağa'nın gizli karargahına baskın! Evden neler çıktı neler
ABD gece boyunca vurdu, İran'da ölü sayısı her geçen saat artıyor

Bombalama tüm gece sürdü! Ölü sayısı her geçen saat artıyor