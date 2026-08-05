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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen beş ayrı uyuşturucu operasyonunda 25 bin 676 sentetik ecza hapı, 73,42 gram metamfetamin ve 65,48 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28, 29 ve 30 Temmuz ile 3 ve 4 Ağustos operasyon düzenlendi. Düzenlenen beş ayrı operasyonda 25 bin 676 sentetik ecza hapı, 73,42 gram metamfetamin, 65,48 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ile 1 sahte çek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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