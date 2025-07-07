Kahramanmaraş'ta Üç Farklı Trafik Kazasında 8 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Üç Farklı Trafik Kazasında 8 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta meydana gelen üç ayrı trafik kazasında toplamda 8 kişi yaralandı. Kazalar, Göksun ve Onikişubat ilçelerinde gerçekleşti.

Kahramanmaraş'ta 3 ayrı noktada meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

İlk kaza, Göksun ilçesi Çağlayan mahallesinde meydana geldi. 06 FH 95 06 plakalı otomobil seyir halindeyken bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İkinci kaza ise, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu köprülü kavşak altında meydana geldi. 46 EA 235 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Son kaza da Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi Köprsünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 2 hafif ticari araç köprü üstünde çarpıştı. Kazaya karışan araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İtfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekiplerinin sevk edildiği kazalarda yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Oğuzhan Koç'tan milyonluk yatırım! Yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı

Anadolu yakasına milyonluk yatırım! Yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahnedeyken başına drone çarptı! Sanatçı Nurcan Altınok'tan soğukkanlı tepki

Sahnede talihsiz kaza! Kimse ne olduğuna anlam veremedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.