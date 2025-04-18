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Kahramanmaraş'ta Trafikte Kavga Anları Kameraya Yansıdı

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Kahramanmaraş'ta bir trafik kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İki grup arasında çıkan kavgayı sivil polis memuru engelledi. Olayda bir kişi hafif yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafikte yumruklu tekmeli kavga kamerada

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta trafikte iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu İlçesi İsmet Paşa Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte iki grup kavga etti. Kavgayı bölgeden geçen sivil polis memuru engelledi. O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Görüntülerde bir kişinin otomobil camına vurduğu, daha sonra otomobilden inen iki kişinin ise cama vuran kişiyi kovaladığı görüldü. Kavgada bir kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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