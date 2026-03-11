Haberler

Kaza sonrası çocukların çığlıklarına rağmen kavga ettiler

Kaza sonrası çocukların çığlıklarına rağmen kavga ettiler
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde maddi hasarlı trafik kazası sonrası sürücüler arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olayı gören çocukların çığlıkları dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrası taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlara tanık olan çocuklar ise çığlık attı.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde iki aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazasının ardından sürücüler araçlarından inerek konuşmaya başladı. Ancak taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıyan olayda, kavgaya şahit olan çocukların çığlıkları ve ağlayışları dikkat çekti. Yaşanan gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

