Kahramanmaraş'ta trafik kazası sonrası doktor yaralılara müdahale etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazası sonrası aracıyla yoldan geçen doktor kaza yerinde durarak yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Fatmalı Mahallesi'nde meydana geldi. H.A. adlı kişi, 46 AFG 236 plakalı Tofaş marka otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek Volkswagen marka bir minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobildeki sürücü ile beraber 4 kişi ve minibüsteki yolcu konumdaki bir kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza sırasında bölgeden aracıyla geçen dahiliye uzmanı Dr. Harun Yerhan, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ambulanslar gelene kadar yaralılara müdahale edip çevredekilere yapılması gerekenleri anlatan Dr. Yerhan, otomobil sürücüsü yaralı gence ise moral verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza sonrası açıklama yapan Dr. Yerhan, "Tam bu bölgeden geçerken kazaya şahit olduk, meslek refleksi durup müdahale ettim. Bir tanesi ağır-orta yaralı, diğerleri ise hafif yaralı idi. İnşallah Rabbim sağlıklarını kavuşturur" diye konuştu.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ