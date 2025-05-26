Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir otomobil, hafif ticari araca çarparak takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, çevre sakinleri trafik kazalarının önlenmesi için tedbir alınmasını talep etti.

Kahramanmaraş'ta hafif ticari araçla çarpışıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, merkez Onikişubat İlçesi Yirmiikigün Mahallesi'nde meydana geldi. 46 AGZ 564 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Wolswagen marka hafif ticari araca çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevre sakinleri, bölgede sıklıkla meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi amacıyla tedbir alınmasını istedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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