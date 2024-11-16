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Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kamyon direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında devrilen kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu İlçesi Elmalar Mahallesi deprem konutları inşa sahasında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 ADT 503 plakalı Mercedes marka kamyon, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyon içinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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