Kahramanmaraş'ta İki Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'nde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen hafif ticari iki araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı