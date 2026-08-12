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Kahramanmaraş'ta İki Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ta İki Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'nde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen hafif ticari iki araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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