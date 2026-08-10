Haberler

Kahramanmaraş'ta Kamyon-Minibüs Çarpışması: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Kamyon-Minibüs Çarpışması: 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada kamyon yan yatarken, her iki araçta da maddi hasar oluştu. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kahramanmaraş'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen kamyon ile minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon yan yattı. Her iki araçta da maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonda yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı

Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polise meydan okudu, faturası çok ağır oldu

Polise meydan okudu, ömrü boyunca unutamayacağı ceza yedi
Mekke Anlaşması'nın imzası kurumadan peş peşe saldırılar

3'lü anlaşmanın imzası kurumadan peş peşe saldırılar
İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçede 9 saat sürecek

İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçede 9 saat sürecek
Herkes İbrahim Tatlıses diye biliyor! 'Beni keşfeden kişi...'

Herkes İbrahim Tatlıses diye biliyor! "Beni keşfeden kişi..."
Bahçeli ile Dervişoğlu arasında soğuk rüzgarlar: Yan yana oturup tokalaşmadılar

Yan yana oturdular, herkes o hamleyi bekledi
Fenerbahçe'de deprem! 2 yıldız Sturm Graz maçı kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'de deprem! Kadrodan çıkarıldılar
Süper Lig ekibi kaybolan futbolcusu için Müge Anlı'ya seslendi

Süper Lig ekibi kaybolan futbolcusu için Müge Anlı'ya seslendi