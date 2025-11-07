Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada Tofaş marka otomobilin ikiye bölündüğü görüldü.

Kaza, Afşin-Göksun karayolu Hüyüklü kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 21 AEM 391 plakalı otomobil ile 46 ADF 413 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Tofaş marka otomobilin ikiye ayrıldığı kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. - KAHRAMANMARAŞ