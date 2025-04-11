Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran 'İsrail' sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz

Erdoğan'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak sözler
Ekrem İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat' duruşması 9'uncu kez ertelendi

İmamoğlu'nun yargılandığı ikinci dava da ertelendi! 9. kez aynı karar
İsrail medyasında dikkat çeken Türkiye analizi: Alışmamız lazım

İsrail medyasında atılan Türkiye manşetine bakın: Alışmamız lazım

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afşin ilçe merkezi polis uygulama noktasında meydana geldi. Sürücüsünü ismi öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan iki yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.