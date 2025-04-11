Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afşin ilçe merkezi polis uygulama noktasında meydana geldi. Sürücüsünü ismi öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan iki yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ