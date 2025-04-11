Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Afşin ilçe merkezi polis uygulama noktasında meydana geldi. Sürücüsünü ismi öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan iki yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa