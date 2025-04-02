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Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü nedeniyle 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Onikişubat İlçesi Haydarbey Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.B idaresindeki Opel marka otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak kaza yaptı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada araçta yaralanan 2 kişiyi itfaiye ekipleri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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