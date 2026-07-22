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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ağır yaralı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ağır yaralı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir otomobilin KGYS direğine çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı, polis inceleme başlattı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Onikişubat İlçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 VOZ 17 plakalı Volkswagen marka otomobil seyir halindeyken kaza yaparak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobildeki 2 yaralıyı Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi Acil servisine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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