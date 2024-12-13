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Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde üç otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Kaza, Elbistan-Malatya kara yolunda meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan- Malatya kara yolunun Demircilik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Demircilik Mahallesi'nde A.T. idaresindeki 31 E 4030 plakalı hafif ticari araç karşı yönden gelen S.K. idaresindeki 06 TEU 98 plakalı otomobil ile çarpıştı. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir başka otomobil ise araçlara çarpmamak için yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalede yolcu konumunda bulunun Mehmet Katı'nın (50) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 3 kişi tedavileri için Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Katı'nın cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapalı kalan yol çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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